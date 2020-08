Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (307/2020) Diebe kamen durch die Terrassentür - Schmuck aus Wohnhaus in Bovenden gestohlen

Göttingen (ots)

Bovenden, Berliner Straße Montag, 17. August 2020, zwischen 10.00 und 12.00 Uhr

BOVENDEN (jk) - Unbekannte sind am Montagvormittag (17.08.20) in der Zeit zwischen 10.00 und 12.00 Uhr in Bovenden (Landkreis Göttingen) durch eine Terrassentür in ein Einfamilienhaus in der Berliner Straße eingedrungen. Die Einbrecher durchwühlten mehrere Zimmer und stahlen schließlich diversen Schmuck. Die genaue Schadenshöhe steht noch nicht fest. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Göttingen unter der 0551/491-2115 entgegen.

