Polizeiinspektion Göttingen

POL-GÖ: (131/2019) Ohne Führerschein unterwegs

Göttingen (ots)

Göttingen, Am Güterverkehrszentrum Mittwoch, 13. Februar 2019, gegen 23.00 Uhr

GÖTTINGEN (mb) - Ohne Führerschein - aber trotzdem mit dem Pkw unterwegs - war am Mittwochabend (13.02.19) ein 26-Jähriger aus dem Landkreis Göttingen.

Eine Polizeistreife wollte den jungen Mann mit seinem VW in der Straße "Am Güterverkehrszentrum" kontrollieren. Dieser missachtete jedoch sämtliche Anhaltesignale der Beamten und setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Auf der Landesstraße 554 in Fahrtrichtung Lenglern waren dem 26-Jährigen vermutlich zu viele Streifenwagen hinter sich, sodass er sich doch zum Anhalten entschied. Bei der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Gegen ihn wird nun ein Strafverfahren eingeleitet.

