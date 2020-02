Feuerwehr Recklinghausen

FW-RE: Erstmeldung: Sturmtief "Sabine" trifft auch auf Recklinghausen

Recklinghausen

Am Sonntag, 09.02.2020 sowie in der Nacht auf Montag, den 10.02.2020 überzieht das Sturmtief "Sabine" auch das Stadtgebiet von Recklinghausen. Hierbei können laut Warnung des DWD orkanartige Böen mit Geschwindigkeiten zwischen 100 km/h und 115 km/h auftreten. Zudem muss in Schauernähe mit Orkanböen bis 120 km/h gerechnet werden. Diese Warnung des DWD betrifft zum aktuellen Zeitpunkt den Zeitraum von Sonntag, 17 Uhr bis Montag, 04 Uhr - wird aber unter Umständen verlängert bzw. an die aktuelle Situation angepasst. Für weitere Informationen zur Unwetterwarnung verweisen wir an den Deutschen Wetterdienst DWD.

Um bereits für mögliche Sturmeinsätze und eine sich ergebende "Flächenlage" aufgrund einer massiven Häufung von sturmbedingten Einsätzen bereit zu sein, ist die Feuerwehr Recklinghausen aktuell in erhöhter Alarmbereitschaft. Bereits vorgeplant wurde durch die Feuerwehr Recklinghausen ab 15 Uhr die "örtliche Einsatzleitung" besetzt und die Einsätze zentral priorisiert und abgearbeitet. Zudem sind, neben der hauptamtlichen Wachmannschaft, die Drehleitern der Löschzüge Süd und Suderwich sowie der Löschzug Speckhorn an ihren jeweiligen Gerätehäusern einsatzbereit.

Bisher gestaltet sich die Einsatzlage in Recklinghausen allerdings glücklicherweise ruhiger als befürchtet. Bisher mussten die Einsatzkräfte zu neun sturmbedingten, kleineren Einsätzen ausrücken. Unter anderem versperrte ein Baum auf der BAB 43 in Fahrtrichtung Hannover, kurz nach der Anschlussstelle Recklinghausen-Ost, teilweise die Fahrbahn und musste durch die Einsatzkräfte beseitigt werden. Verletzt wurde bisher in Recklinghausen niemand.

Die "örtliche Einsatzleitung" sowie die ehrenamtlichen Einsatzkräfte halten sich weiterhin für mögliche Einsätze in Bereitschaft. Möglicherweise trifft das Sturmtief "Sabine" in den Nachtstunden das Recklinghäuser Stadtgebiet mit deutlich mehr Intensität.

Für weitere Informationen, insbesondere zum Betrieb der Schulen und Kindertagesstätten in Recklinghausen am morgigen Tag, verweisen wir auf die Verlautbarungen der Stadtverwaltung unter www.recklinghausen.de.

Wir informieren fortlaufend weiter.

