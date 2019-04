Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Gewässerverunreinigung in der Ems westlich von Borkum

Oldenburg (ots)

Am 24.04.2019, um 08:44 Uhr, reißt bei einem Bagger, während der Arbeiten westlich von Borkum, auf einer durch ausfahrbare Stelzen verankerten Plattform, ein Hydraulikschlauch des Baggerarms. Trotz des sofortigen Alarms kann durch die Besatzung nicht verhindert werden, dass knapp 40 Liter biologisch abbaubaren Hydrauliköls in die Nordsee fließen. Ablaufendes Wasser und starke östliche Winde treiben das Öl jedoch schnell in westliche Richtung und verteilen es so, dass eine Bekämpfung oder Reinigung nicht möglich und nicht erforderlich ist. Der dänische Vorarbeiter, auf der ebenfalls unter dänischen Flagge stehenden Arbeitsplattform, zeigt den Vorfall selbst bei den niederländischen und deutschen Behörden an. Da die Plattform sich noch in deutschen Gewässern befindet, wird durch die Wasserschutzpolizeistation Emden ein Strafverfahren gegen den Vorarbeiter der Plattform eingeleitet.

Rückfragen bitte an:



Wasserschutzpolizeiinspektion

Pressestelle

Telefon: +49 441 790 7815

Mobil: +49 170 3371986

E-Mail: pressestelle@wspi.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg, übermittelt durch news aktuell