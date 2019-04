Wasserschutzpolizeiinspektion Oldenburg

WSPI-OLD: Maschinenausfall an Bord eines Binnenschiffs auf der Ems

Oldenburg (ots)

Am Montag, 08.04.2019, gegen 15:30 Uhr, kam es auf der SeeSchStr Ems, in Höhe Papenburg, an Bord eines deutschen Binnenschiffs zu einem Maschinenausfall. Durch eine Notankerung wurde das Fahrzeug im Strom gehalten. Gegen 15:45 Uhr wurde das BMS mit Hilfe eines Schleppers in den Hafen Papenburg geschleppt. Es kam zu keiner Beeinträchtigung der Schifffahrt. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Umwelt wurde nicht beeinträchtigt. Die weiteren Ermittlungen dauern an.

