Feuerwehr Mettmann

FW Mettmann: Ausgedehnte Ölspur im gesamten Kernstadtgebiet

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Mettmann (ots)

Am Morgen des 01.07.2021 meldeten Anrufer eine ausgedehnte Ölspur auf der Eidamshauser Straße. Im weiteren Verlauf der Erkundung durch die Feuerwehr Mettmann stellte sich heraus, dass sich die Ölspur über das gesamte Stadtgebiet erstreckte. Grund für die Ölspur war ein Defekt an einer Städtischen Kehrmaschine. Durch die erhöhte Unfallgefahr und die Länge der Ölspur wurde in Mettmann umgehend Stadtalarm für die Feuerwehr Mettmann ausgelöst sowie ein Führungsstab, bestehend aus Feuerwehr, Bauhof und der Polizei gebildet. Insgesamt 40 Einsatzkräfte der Feuerwehr Mettmann und des Bauhofs waren bis in den Nachmittag hinein damit beschäftigt, die ca. 10 Km lange Ölspur abzustreuen und die Straße zu reinigen. Die Feuerwehr Mettmann war mit insgesamt 8 Fahrzeugen und 31 Einsatzkräften im Einsatz. Der Bauhof der Stadt Mettmann war mit 5 Fahrzeugen und 9 Mitarbeitern im Einsatz. Unterstützt wurde der Führungsstab durch einen Verbindungsbeamten der Polizei, der in solchen Fällen die Schnittstelle zwischen Feuerwehr und Polizei darstellt. Der Einsatz konnte nach ca.7 Stunden beendet werden.

Original-Content von: Feuerwehr Mettmann, übermittelt durch news aktuell