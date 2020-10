Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Jogger vom Hund gebissen - Zeugenaufruf

Freiburg (ots)

Am 26.10.2020, gegen 16:30 Uhr, soll es auf der Finnenbahn am Salzert zu einem Hundebiss gekommen sein. Ein Jogger soll an zwei Damen und einem Rottweiler vorbeigelaufen sein. Als er auf Höhe des Hundes war, soll der Hund ihn angesprungen haben und ihn in das linke Handgelenk gebissen haben. Dabei soll sich der Jogger durch einen Zahn des Hundes leicht verletzt haben. Nach dem Biss soll es zu einem kurzen Streitgespräch zwischen Jogger und Hundehalterin gekommen sein. Anschließend lief der Jogger, ohne die Personalien der Frauen zu notieren oder die Polizei zu rufen, weiter.

Das Polizeirevier Lörrach,07621 176-0, sucht Zeugen.

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Jörg Kiefer und Thorsten Becker

Pressestelle

Telefon: 07621 / 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell