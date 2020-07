Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Gemeindefeuerwehr erhält Spende von Liqui Moly

Schiffdorf (ots)

Bereits im April 2020 begann Liqui Moly aufgrund der Corona-Krise Öle, Additive und andere Autopflegemittel im Wert von einer Millionen Euro an Hilfsorganisationen zu spenden. Der Grund: Liqui Moly wollte schaffen, dass die Hilfs- und Einsatzkräfte in ihrer Arbeit unterstützt werden und das Geld für andere wichtige Anschaffungen nutzen zu können. Bereits nach kurzer Zeit stockte das Unternehmen auf drei Millionen auf, da die Nachfrage so groß war - sogar aus dem Ausland. Jetzt kam eine weitere Aufstockung auf vier Millionen Euro. Und auch die Freiwillige Feuerwehr der Gemeinde Schiffdorf hat bei Liqui Moly angefragt. Anfang dieser Woche kam dann die Palette mit Pflege- & Reinigungsprodukten für die Einsatzfahrzeuge. Die Produkte wurden umgehend an die Ortsbrandmeister aller Ortsfeuerwehren verteilt, um alle Fahrzeuge weiterhin einsatzbereit zu halten.

