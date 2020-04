Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Frauen nähen Schutzmasken für die Feuerwehr

Schiffdorf - Bramel

Bewohnerinnen der Ortschaft Bramel, Gemeinde Schiffdorf haben dutzende Gesichtsmasken genäht und diese den Feuerwehrleuten kostenfrei zur Verfügung gestellt, damit sie sich im Einsatz für die Bevölkerung schützen können. Der Trend des Nähens von Gesichtsmasken ist in der aktuellen Krisenzeit auch in allen Medien zu sehen, aber die Aktion der Bramelerinnen ist besonders vorbildlich, da sie ohne Aufforderung eine Kiste voll Masken an die Feuerwehr übergeben haben. Vielleicht fühlen sich durch diesen Bericht weitere Damen und natürlich auch Männer dazu berufen die Einsatzkräfte in ihren Ortschaften mit Schutzmasken auszustatten. Feuerwehren und andere Einsatzkräfte sind weiterhin für die Bevölkerung im Einsatz und setzen sich somit regelmäßig dem Infektionsrisiko aus, denn ihnen ist das Leben und der Schutz der Menschen, sowie Tiere und Umwelt wichtig. Also helft den Helfern sich zu schützen.

