Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Brandmeldeanlage weckt Kameraden Nachts um 01:15 Uhr am 1. April!

Schiffdorf-Spaden (ots)

Bereits zum wiederholten Male innerhalb kurzer Zeit, wurde die Ortsfeuerwehr Spaden zu später Stunde zu einer Brandmeldeanlage nach Spaden alarmiert. Beim Real Markt in Schiffdorf-Spaden löste gegen ca. 01:15 Uhr am 1. April 2020 die Brandmeldeanlage aus, woraufhin Polizei und die Ortsfeuerwehr Spaden alarmiert wurden. Nach dem der seperate Getränkemarkt und der angrenzende Rossmann gemeinsame Erkundung mit der Polizei und dem Haustechniker erkundet wurde und kein Feuer festgestellt wurde, wurde die Brandmeldeanlage zurückgesetzt und die Einsatzstelle bzw. der Markt, an den Haustechniker übergeben.

