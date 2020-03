Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

FFW Schiffdorf: Genehmigtes Feuer führt zu Einsatz

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Schiffdorf - Wehdel (ots)

Am 26.03.2020 um 19.07Uhr wurde die Ortsfeuerwehr Wehdel und die Polizei von der Integrierten Regionalleitstelle Unterweser zu einem Unratbrand im Waldgebiet zwischen Heidekultur und Donnern alarmiert. Die Einsatzkräfte wurden von dem Entdecker an die Einsatzstelle gelotst, dort fanden die Einsatzkräfte einen Haufen Baumschnittabfälle, der auf einer Lichtung brannte. Es wurde sofort mit den Löscharbeiten begonnen. Die Ortswehr Geestenseth wurde für eine weitere Wasserversorgung dazu alarmiert. Problematisch bei der Alarmierung war, dass nur die Kameraden mit aktivem Analogmelder benachrichtigt worden. Die Digitalmelder alarmierten nicht. Während der Löscharbeiten erschien der Verursacher, der angab, dass er eine Abbrenngenehmigung des Landkreises habe, diese jedoch zu Hause sei. Er habe nur seinen Trecker weggebracht. Nach Aufforderung der Polizei holte der Mann die Genehmigung. Die Polizei ermahnte ihn, dass er durch seine Abwesenheit fahrlässig gehandelt habe und somit eine Gefährdung des umliegenden Waldes in Kauf genommen habe. Nach Rücksprache mit der Leitstelle, dem Eigentümer und der Polizei wurde der Brand vollständig gelöscht. Für eine positive Erinnerung an den Einsatz sorgte das Geburtstagsständchen der 30 Kameraden zum 30. Geburtstag von Nils Dettmann. Nach den Aufräumarbeiten wurde die Einsatzstelle um 20.30Uhr verlassen.

Rückfragen bitte an:

Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf

Stv. Gemeindebrandmeister und Pressesprecher

Hauke Kahrs

Mobil: 01713774353

E-Mail: haukekahrs@web.de

Original-Content von: Freiwillige Feuerwehr Gemeinde Schiffdorf, übermittelt durch news aktuell