FW-Velbert: 58-Jähriger erleidet schwerste Verletzungen bei Wohnungsbrand

Ein aufmerksamer Nachbar hat heute am frühen Morgen einen 58-Jährigen aus dessen brennender Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Kuhler Straße in Velbert-Langenberg gerettet. Der 54-Jährige hatte das Feuer im zweiten Obergeschoss gegen 2.20 Uhr bemerkt. Er verschaffte sich nach Angaben der Polizei gewaltsam Zutritt zur Wohnung seines 58-jährigen Nachbarn und konnte gemeinsam mit einem weiteren Anwohner das Feuer zum großen Teil löschen. Anschließend brachte er den Mann, der schwerste Brandverletzungen erlitten hatte, in den Treppenraum, wo dieser Augenblicke später vom Rettungsdienst und einem Trupp der Feuerwehr übernommen und ins Freie transportiert wurde. Während der medizinischen Erstversorgung wurde erwogen, für den Transport des Mannes einen Rettungshubschrauber anzufordern, aus Zeitgründen jedoch verworfen, da dies einen Nachtflug-fähigen Helikopter (zum Beispiel aus Nörvenich) und einen ausgeleuchteten Landeplatz erfordert hätte. Der Patient wurde daher umgehend mit dem Rettungswagen ins Bergmannsheil-Krankenhaus nach Bochum transportiert.

Unterdessen führten die Einsatzkräfte der Feuerwehr (alarmiert waren neben der hauptamtlichen Wache die beiden freiwilligen Löschzüge aus Langenberg) einen letzten Bewohner aus der Tiefparterre ins Freie. Alle anderen Hausbewohner hatten das Gebäude beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits verlassen. Ein Trupp unter Atemschutz hatte den Rest des Feuers in der Brandwohnung mit einem C-Rohr schnell gelöscht. Anschließend wurde das Gebäude mit einem Drucklüfter entraucht und begangen. Da die übrigen Wohnungen nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden, konnten die Hausbewohner anschließend ins Gebäude zurückkehren.

Nach ersten Ermittlungen geht die Polizei davon aus, dass das Feuer in der Wohnung fahrlässig entstanden ist. Sie hat daher den Brandort beschlagnahmt und ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Angaben zur Höhe des Sachschadens liegen noch nicht vor. Der Einsatz der Feuerwehr endete gegen vier Uhr.

