FW-Schermbeck: Auslaufende Betriebsmittel nach Verkehrsunfall

Schermbeck (ots) - Der Löschzug Schermbeck wurde am vergangenen Dienstag um 23:48 Uhr mit dem Einsatzstichwort "Wasserschaden" zur Johann-von-der-Recke-Straße alarmiert. Hier drang Wasser von außen in ein Gebäude ein. Dieses von den Einsatzkräften mit dem Wassersauger abgesaugt. Für den Löschzug endete der Einsatz um 1:02 Uhr. Rückfragen bitte an: Feuerwehr Schermbeck Jana Loick Mobil: 0151 20984294 E-Mail: presse@feuerwehr-schermbeck.de ...

