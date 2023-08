Feuerwehr Schermbeck

FW-Schermbeck: Ausgelöster Brandmelder

Schermbeck (ots)

Am Sonntagmittag gegen 13:00 Uhr wurde Löschzug Schermbeck und der Löschzug Gahlen mit dem Stichwort BMA in die Straße "Am Voshövel" alarmiert. In dem Objekt hatte ein Brandmelder augelöst, es konnte aber keine Feuer- oder Rauchentwicklung festgestellt werden. Die Brandmeldeanlage wurde von den Einsatzkräften zurück gestellt und anschließend an den Betreiber übergeben. Für die Feuerwehr endete der Einsatz gegen 13:35 Uhr.

Original-Content von: Feuerwehr Schermbeck, übermittelt durch news aktuell