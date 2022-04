Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Versammlung mit Aufzug in Wiesbaden Bahnhofsplatz bis Mauritiusplatz Samstag, 16.04.2022, 10:00 bis 13:15 Uhr

Wiesbaden (ots)

(js) Bis zu 350 Teilnehmern zählte die Versammlung einer Ostermarschinitiative in der Wiesbadener Innenstadt am Samstagmittag. Nach einer Auftaktkundgebung am Hauptbahnhof begaben sich die Teilnehmer auf ihre Aufzugstrecke zum Mauritiusplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfand. Bis auf leichte Verkehrsbehinderungen verlief die Veranstaltung störungsfrei.

