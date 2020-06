Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Pressemitteilung der Polizeidirektion Wiesbaden von Sonntag, 14.Juni 2020

Wiesbaden (ots)

Fahrzeug brennt vor Garage Zeit: Samstag, 13.06.2020, 22:45 Ort: Wiesbaden, Volkerstraße Ein geparkter Pkw geriet aus bisher ungeklärter Ursache in Brand. Am Samstagabend wurde die Polizei zu einem brennenden Pkw in die Volkerstraße gerufen. Vor Ort stellte die Streife fest, dass das Fahrzeug bereits lichterloh brannte. Das Fahrzeug wurde von der Feuerwehr gelöscht, war aber durch den Brand im Frontbereich erheblich beschädigt. Der Pkw war vor dem Wohnhaus des Halters abgestellt. Das Gebäude wurde nicht beschädigt. Der Pkw wurde zwecks Spurensicherung sichergestellt. Die Ermittlungen bez. der Brandursache dauern noch an. Mögliche Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Wiesbaden in Verbindung zu setzen (Tel.: 0611 / 345-3201)

Trickdiebinnen überrumpeln Wohnungsinhaber Zeit: Samstag, 13.06.2020, 11:00 Uhr Ort: Wiesbaden, Rhönstraße Zwei Frauen schafften es unter einem Vorwand in die Wohnung eines Mannes zu gelangen und diesen zu bestehlen. Am Samstagmittag klingelte es an der Wohnungstür des späteren Geschädigten. Vor der Tür stand eine jüngere Frau die angab ein Medikament für eine Nachbarin zu haben die nicht zu Hause sei. Sie bat um einen Zettel um der vermeintlichen Nachbarin eine Nachricht zu schreiben. Der 75-jährige ließ die Frau in seine Küche ohne die Wohnungstür zu schließen. Nach kurzer Zeit kam eine zweite Frau in die Küche, die der Geschädigte bis zu diesem Zeitpunkt nicht gesehen hatte. Kurze Zeit später verließen die Frauen die Wohnung. Der Mann musste später feststellen, dass ihm Bargeld im vierstelligen Bereich entwendet worden war. Die "jüngere" Frau war 20-25 Jahre alt, schlank, 170cm groß, hatte kurze braune Haare und ein mitteleuropäisches Erscheinungsbild. Sie trug eine Art Uniform (orange), ähnlich einem Postboten. Die "ältere" Frau war 40-45 Jahre alt, kräftige Figur, 155cm groß, südosteuropäisches Aussehen. Sie war mit einem weißen T-Shirt und einer blauen Jeans bekleidet. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Wiesbaden (Tel.: 0611/345-2540).

Heinz, PHK & KvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell