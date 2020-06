Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Wiesbaden (ots)

Ort: Wiesbaden, Schiersteiner Straße / Konrad-Adenauer-Ring Zeit: Samstag, 13.06.2020, 09.30 Uhr

Am Samstag Morgen um 09.30 Uhr wurde in Wiesbaden ein Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt. Eine 42-jährige Fahrerin eines Pkw SUV aus Idstein befuhr die Schiersteiner Straße stadtauswärts und wollte an der Kreuzung Schiersteiner Str. / Konrad-Adenauer-Ring nach links auf den Konrad-Adenauer-Ring abbiegen. Dabei übersah sie den Motorradfahrer, der die Schiersteiner Straße geradeaus in Richtung Stadtmitte befuhr. Im Kreuzungsbereich kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeug. Der 35-jährige Motorradfahrer aus Wiesbaden wurde dabei schwer verletzt und wurde durch einen Rettungswagen in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Die Unfallstelle wurde kurzfristig für Rettungsmaßnahmen und Unfallaufnahme der Polizei gesperrt.

