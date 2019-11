Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: Ältere Dame aus Pflegeheim vermisst

Ein Dokument

Wiesbaden (ots)

Seit dem heutigen frühen Morgen um 05:30 h wird aus einer Altenpflegeeinrichtung in der Pfitznerstraße in Wiesbaden die 70-jährige Reinhild Gertler vermisst. Frau Gertler wurde durch die Pflegekräfte letztmalig um 03:45 h in ihrem Zimmer gesehen. Sie wird wie folgt beschrieben: 160 cm groß, kurze, graue Haare, dünn. Bekleidet ist sie mit einer schwarzen Hose und einem grünen Sweatshirt mit Kapuze. Dazu trägt sie weiße Sandalen. Frau Gertler ist altersdement und örtlich nur schlecht bis nicht orientiert. Allerdings ist sie gut zu Fuß und hat einen ausgeprägten Bewegungsdrang. Hinweise zum Aufenthaltsort bitte an das 1. Polizeirevier Wiesbaden unter 0611/345-2140 oder jede andere Polizeidienststelle.

gef.: H. Schüdde, PHK und KvD der PD Wiesbaden

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Westhessen

Polizeidirektion Wiesbaden

Kommissar vom Dienst



Telefon: (0611) 345-2132

E-Mail: KvD.Wiesbaden.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell