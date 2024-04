Polizei Wuppertal

POL-W: RS Zeugenaufruf nach tödlichem Verkehrsunfall in Remscheid

Wuppertal (ots)

Am 21.03.2024 ereignete sich in Remscheid ein folgenschwerer Verkehrsunfall zwischen einem LKW und einem 86-jährigen Mann, der noch an der Unfallstelle seinen Verletzungen erlag (siehe Pressemeldung vom 31.03.2024, 16:56 Uhr: POL-W: RS Senior in Remscheid von LKW erfasst - 86-Jähriger verstirbt an der Unfallstelle; https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5741076). Im Rahmen der Ermittlungen bittet das Verkehrskommissariat Zeugen, die Hinweise geben können, sich mit der Polizei unter 0202 2840 in Verbindung zu setzen. Insbesondere die Frau, die sich zum Unfallzeitpunkt an der gegenüberliegenden Bushaltestelle aufgehalten hat sowie die unmittelbar hinter dem LKW befindlichen Fahrzeuginsassen werden gebeten, Kontakt aufzunehmen. (an)

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell