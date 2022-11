POL-W: W - Abbiegeunfall in Barmen

Wuppertal (ots) - Heute (09.11.2022), gegen 03:50 Uhr am frühen Morgen, kam es zu einem Brand eines Pkw in der Siegesstraße. Bei Eintreffen der Polizei stand bereits das Heck eines am Fahrbahnrand geparkten VW Golf Plus in Flammen. Im weiteren Verlauf griff das Feuer auf das gesamte Fahrzeug über. Die Feuerwehr konnte anschließend den Brand löschen. Durch die Hitzeentwicklung wurden eine Mauer, eine Hecke und ein ...

