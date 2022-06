Polizei Wuppertal

POL-W: W Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal - 80-Jähriger erliegt seinen Verletzungen

Wuppertal (ots)

In den frühen Morgenstunden des 27.06.2022 fanden Polizeibeamte eine tödlich verletzte Frau und ihren ebenfalls schwer verletzten Ehemann in einer Wohnung an der Märkischen Straße in Wuppertal (siehe hierzu: POL-W: W Schwerstverletzter 80-jähriger in Wohnung - Frau verstorben - Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal).

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/11811/5258737

Der 80-Jährige erlag gestern (28.06.2022) im Krankenhaus seinen - nach dem bisherigen Stand der Ermittlungen selbst zugefügten - Verletzungen.

