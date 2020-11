Polizei Wuppertal

POL-W: W- Kradfahrer verletzt sich schwer

Wuppertal (ots)

Ein 25-jähriger Husqvarna-Fahrer befährt die L81 von Spiekern kommend in südliche Richtung. Im Kurvenbereich zur Einmündung "In der Heye" verliert er die Kontrolle über sein Zweirad. Anstelle der Rechtskurve fährt er geradeaus über den Gegenverkehr in die östliche Leitplanke. Der 25-jährige Fahrer fliegt anschließend über die Lenkstange seines Krads und die Leitplanke. Er kommt auf einem angrenzenden Feld zum Liegen. Er wurde einem Krankenhaus zugeführt und verbleibt dort schwer verletzt aufgrund von Knochenbrüchen zur stationären Behandlung.

Die L81 blieb während der Unfallaufnahme für ca. eine Stunde in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

