Polizei Wuppertal

POL-W: SG Autofahrer fährt unter Alkoholeinfluss durch Solingen-Aufderhöhe

Wuppertal (ots)

Gestern Abend, 15.10.2020, gegen 23:20 Uhr, kontrollierten Beamte der Wache Solingen einen Autofahrer auf der Reiderstraße, nachdem dieser durch seine unsichere Fahrweise aufgefallen war. Ein aufmerksamer Zeuge hatte zuvor gemeldet, wie der silberne Mitsubishi an der Ampel Höhscheider Straße Ecke Löhdorfer Straße das Rotlicht missachtete und so starke Schlangenlinien fuhr, dass er in den Gegenverkehr geriet. Bei der anschließenden Kontrolle machte der 35-jährige Fahrer aus Solingen einen erheblich alkoholisierten Eindruck auf die Beamten. Auf der Wache musste der Mann eine Blutprobe abgeben, um seinen Blutalkoholwert feststellen zu lassen. Damit war es für den Solinger aber noch nicht getan: Einen Führerschein, den er für die Fahrt benötigt hätten, konnte er nicht vorweisen. Außerdem bestand für die Kennzeichen des Mitsubishis eine Fahndung im polizeilichen Auskunftssystem, da diese durch Diebstahl abhandengekommen waren. Den Mann erwartet ein umfangreiches Ermittlungsverfahren und die Fragen des Verkehrskommissariats. (weit)

