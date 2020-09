Polizei Wuppertal

POL-W: W Größerer Polizeieinsatz in Langerfeld

Wuppertal (ots)

Gestern (18.09.2020) kam es gegen 23:30 Uhr in Folge von Nachbarschaftsstreitigkeiten zu einem größeren Polizeieinsatz an der Grundstraße in Wuppertal. Im Verlauf eines Streits unter Nachbarn in einem Mehrfamilienhaus, drohte ein stark alkoholisierter 39-Jähriger im Hausflur mit einem Samuraischwert. Bei Eintreffen der Polizeibeamten zeigte sich der Wuppertaler kooperativ, wurde festgenommen und ins Polizeigewahrsam gebracht. Das Samuraischwert stellten die Beamten sicher. Den 39-Jährigen erwartet eine Strafanzeige. (hm)

