Polizei Wuppertal

POL-W: W- Kontrollaktionen gegen Clankriminalität in Wuppertal

Wuppertal (ots)

Gemeinsam mit den Netzwerkpartnern (Zoll, Finanzamt, Ausländeramt) führte die Polizei Wuppertal am Abend des 28.08.2020 wiederholt Einsatzmaßnahmen gegen die Clankriminalität durch. In den Fokus rückten drei Shisha-Bars, ein Cafe und ein Restaurant, in denen im Verlauf des Abends insgesamt 80 Personen kontrolliert wurden. Eine Person, bei der der Verdacht des illegalen Aufenthaltes bestand, musste zunächst zu weiteren Überprüfungen vorläufig festgenommen werden. Nachdem die Identität zweifelsfrei feststand, erfolgte die Entlassung. Zusammenfassend wurden nach Einsatzende sechs Strafanzeigen wegen Verstößen gegen das Betäubungsmittelgesetz, Glücksspiel und Steuerhinterziehung vorgelegt. In weiteren drei Fällen wird die Einleitung von Steuerverfahren geprüft. Zudem wurden diverse Ordnungswidrigkeiten festgestellt, u.a. Verstöße gegen das Waffengesetz, das Lebensmittelgesetz, die Tabaksteuer, die Coronaschutzverordnung sowie gegen das Nichtraucherschutzgesetz. Sichergestellt werden konnten bei den Einsatzmaßnahmen zwei Einhandmesser, Pfefferspray, ca. 16 kg Shisha-Tabak und Bargeld. Aufgrund erheblicher und zahlreicher Verstöße gegen vorherrschende Hygienevorschriften und Lebensmittelbestimmungen versiegelten die Beamten ein Restaurant und informierten die Lebensmittelkontrolle.(ak)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell