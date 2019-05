Polizei Wuppertal

POL-W: W Angeschossener Mann auf der Gathe-Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei

Wuppertal (ots)

Am 28.04.2019 kam es auf der Gathe in Wuppertal zu einer Schussabgabe auf einen 36-jährigen Mann (s. Presseerklärung vom 30.05.2019, "Schwerverletzter Mann nach Schüssen in Wuppertal-Elberfeld-Gemeinsame Presseerklärung von Staatsanwaltschaft und Polizei Wuppertal). Gestern (07.05.2019) Nachmittag ist der Mann in einem Krankenhaus verstorben. Im Rahmen der Ermittlungen von Staatsanwaltschaft und Polizei ist für heute Nachmittag eine Obduktion beabsichtigt, um die Tat weiter aufzuklären. Weitere Angaben werden derzeit nicht gemacht.

