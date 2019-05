Polizei Wuppertal

POL-W: W/SG Trickbetrüger schlagen in Wuppertal und Solingen zu

Wuppertal (ots)

Gestern (07.05.2019), kam es in Wuppertal und Solingen zu jeweils einem Trickbetrug in Wuppertal und in Solingen. In Wuppertal meldete sich eine bislang unbekannte Frau, gegen 14:00 Uhr, bei ihrem Opfer in der Liegnitzer Straße und gab vor, dessen Tochter zu sein. Sie äußerte, eine größere Summe Bargeld zu benötigen, um eine Immobilie zu erwerben. Dazu käme eine Bekannte vorbei, um das Geld in Empfang zu nehmen. Der ältere Mann händigte der kurz darauf erscheinenden Frau das Geld aus. Die tatverdächtige Frau ist circa 30 Jahre alt und hat eine dicke Figur. Sie trug eine blaue Jeansjacke und eine bunte Wollmütze. In Solingen verschafften sich zwei Frauen Zugang zu einer Wohnung in der Neuen-hofer Straße. Unter dem Vorwand, sich für eine Wohnung zur Miete zu interessieren, passten sie ihr Opfer an der Haustür, gegen 12:55 Uhr ab und trugen ihre Einkäufe in deren Wohnung. Dort lenkte eine der Frauen die ältere Dame ab. Nach-dem die Diebinnen gegangen waren, kam heraus, dass Bargeld und Schmuck fehlte. Eine Frau ist circa 50 Jahre alt und hatte eine dicke Figur. Sie hatte schwarze Haare und war bekleidet mit einer schwarzen Jacke, einem schwarzen Rock und einem roten Schal. Die zweite Frau ist ebenfalls circa 50 Jahre alt. Sie hatte lockiges dunkles, leicht graues Haar und trug eine helle Jacke. Die Kriminalpolizei hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 in Ver-bindung zu setzen. (sw)

