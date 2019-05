Polizei Wuppertal

POL-W: SG Alleinunfall in Solingen

Wuppertal (ots)

Gestern (07.05.2019), gegen 14:20 Uhr, kam es im Kurvenbereich der Wiedenkamper Straße / Zeppelinstraße in Solingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 50 Jahre alter Solinger befuhr mit seiner Piaggio Ape (dreirädriger Kleintransporter) die Wiedenkamper Straße in Richtung Zeppelinstraße. Im Kurvenbereich kippte das Fahrzeug aus noch unbekannter Ursache auf die Seite. Dabei verletzte sich der Fahrer und musste nach medizinischer Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. An dem Fahrzeug entstand geringer Sachschaden. Weitere Fahrzeuge waren nach bisherigen Erkenntnissen nicht in den Unfall verwickelt. (sm)

