Polizei Wuppertal

POL-W: RS- Unfall mit verletztem Motorradfahrer in Remscheid

Wuppertal (ots)

Schwere Verletzungen zog sich ein 80-jähriger Mann aus Duisburg zu, als er gestern (15.04.2019, 17:15 Uhr), auf der Solinger Straße (B229) in Remscheid verunfallte. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet der Mann mit seinem Zweirad in den Gegenverkehr und kollidierte hier mit dem BMW eines 23-jährigen Solingers und anschließend mit einem Nissanfahrer (30). Noch vor Ort musste der Motorradfahrer ärztlich versorgt werden. Zur weiteren Behandlung wurde er durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Es entstand ein Gesamtschaden von circa 14.000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die Straße gesperrt werden, was zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen führte. (weit)

