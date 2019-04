Polizei Wuppertal

POL-W: SG- Zusammenstoß zwischen Auto und Rollerfahrer

Wuppertal (ots)

Auf der Mangenberger Straße in Solingen stießen gestern Abend (15.04.2019, 19:00 Uhr), ein Auto und ein Rollerfahrer zusammen. Der Unfallhergang stellt sich zurzeit so dar, dass ein 44-jähriger Mann mit seinem Daimler aus einer Parklücke an der Mangenberger Straße ausparken wollte. Dabei übersah er vermutlich den fließenden Verkehr, wo sich ein Autofahrer (69) aus Solingen mit seinem Audi befand. Dieser musste ausweichen, um eine Kollision mit dem Daimler zu vermeiden. Beim Ausweichmanöver prallte er mit einem entgegenkommenden Rollerfahrer (26) zusammen. Dieser erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und musste im Krankenhaus behandelt werden. (weit)

