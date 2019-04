POL-W: W/RS/SG Einbruchmeldungen vom Wochenende

Polizei Wuppertal

Im Laufe des vergangenen Wochenendes nahm die Polizei im bergischen Städtedrei-eck fünfzehn Einbrüche und Einbruchversuche auf. In Wuppertal brachen Täter Büroräume an der Hofaue, am 12.04.2019, um 18:11 Uhr, auf. Als sie die Alarmanlage auslösten, liefen sie in unbekannte Richtung weg. An der Forestastraße kam es im Laufe des 12.04.2019, zu einem Einbruch in ein Einfamilien-haus. Gestohlen wurde ein Computer. Bei einem versuchten Einbruch blieb es bei einer Wohnung an der Kaiserstraße am Nachmittag, des 12.04.2019. Ebenfalls bei ei-nem versuchten Einbruch blieb es bei einem Geschäft an der Schuchardstraße, zwi-schen dem 12.04.2019 und dem 13.04.2019. An der Sonnenstraße gelangten Einbre-cher in eine Wohnung, im Laufe des 13.04.2019. Der oder die Täter stahlen Bargeld und Kleidung. Im Werth beschädigten Unbekannte die Scheibe einer Bäckerei in der Nacht vom 13.04.2019 zum 14.04.2019. Offensichtlich stahlen die Täter nichts. An der Nützenberger Straße versuchten Straftäter eine Wohnung zwischen dem 17.03.2019 und dem 30.03.2019 gewaltsam zu öffnen. Sie gelangten nicht in das Innere des Ge-bäudes. Am Unterbarmer Friedhof brachen Unbekannte eine Wohnung, am Mittag des 14.04.2019, auf. Zur Beute ist noch nichts bekannt. Am 14.04.2019, gelangten Einbre-cher in eine Wohnung an der Langerfelder Straße. Sie nahmen elektronische Gegen-stände weg. In Remscheid brachen Unbekannte ein Geschäft an der Straße Neuenteich, am 13.04.2019, auf und stahlen ein Zweirad. Sie konnten unerkannt entkommen. Am Flurweg kam es am 13.04.2019, zu einem versuchten Einbruch an einem Einfamilien-haus. An der Burger Straße öffneten Einbrecher eine Gaststätte, zwischen dem 13.04.2019 und dem 14.04.2019 und stahlen Bargeld und ein Telefon. Am 14.04.2019, kam es an der Burger Straße zu einem weiteren Einbruch. Hier wurden Geschäfts-räume gewaltsam geöffnet und Bargeld weggenommen. In Solingen gelangten Einbrecher in ein Einfamilienhaus am Brockenberg, zwischen dem 13.04.2019 und dem 14.04.2019. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts ge-stohlen. An der Baverter Straße brachen Straftäter ein Einfamilienhaus an der Baverter Straße, am 14.04.2019, auf und nahmen Bargeld und Schmuck weg. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Ruf-nummer 0202/284-1901 zum Thema Einbruchprävention beraten. (sw)

