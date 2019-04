Polizei Wuppertal

POL-W: RS- Zusammenstoß in Remscheid-Kleines Mädchen schwer verletzt

Wuppertal (ots)

An der Einmündung "Am alten Flugplatz"/Otto-Lilienthal-Weg in Remscheid verletzte sich gestern Nachmittag (14.04.2019, 16:30 Uhr), ein Kind schwer. Das 5-jährige Mädchen war auf einem Fahrrad und in Begleitung ihrer Mutter auf der Straße "Am alten Flugplatz" unterwegs. In Höhe der Einmündung Otto-Lilienthal-Weg verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrrad und stieß mit dem Chevrolet eines 49-jährigen Remscheiders zusammen. Durch den Zusammenstoß stürzte das Kind und verletzte sich schwer. Der Rettungsdienst brachte es zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus. (weit)

