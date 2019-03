Polizei Wuppertal

POL-W: SG Schwerverletzter Rollerfahrer-Autofahrer hat keinen Führerschein

Wuppertal (ots)

Gestern (21.03.2019), gegen 17:00 Uhr, kam es auf der Beethovenstraße in Solingen zu einem Unfall, bei dem sich ein Rollerfahrer schwer verletzte. Ein 17-Jähriger fuhr mit einem Opel-Meriva vom Fahrbahnrand an, um zu wenden. Dabei kam es zum Zu-sammenstoß mit einem 41-jährigen Rollerfahrer. Der verletzte sich dabei schwer und musste vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 2500 Euro. Da der 17-Jährige keinen Füh-rerschein hatte und das Auto nicht zugelassen war, musste eine Anzeige vorgelegt werden. Die Ermittlungen übernimmt das Verkehrskommissariat. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell