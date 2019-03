Polizei Wuppertal

POL-W: W Hier nahm die Polizei seit gestern Einbrüche auf

Wuppertal (ots)

Seit gestern (20.03.2019), nahm die Polizei in Wuppertal und Solingen fünf Einbrüche und Einbruchversuche auf. In Wuppertal brachen Straftäter ein Büro am Höfen zwischen dem 19.03.2019 und dem 20.03.2019, auf, machte jedoch keine Beute. An der Heckinghauser Straße öffne-ten Einbrecher eines Geschäftes in demselben Zeitraum und stahlen Bargeld. In der Nacht zum 20.03.2019, kam es in einer Gaststätte an der Luisenstraße zu einem Ein-bruch, bei dem die Täter Bargeld wegnahmen. An der Nesselstraße gelangten Unbe-kannte heute Morgen (21.03.2019), um 01:03 Uhr, in ein Büro. Ob und welche Beute sie machten, steht noch nicht fest. In Solingen brachen Täter eine Gaststäte an der Merscheider Straße, im Laufe des 20.03.2019, auf. Ohne Beute verließen der oder die Einbrecher das Gebäude. Zeugenhinweise zu den Straftaten nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 entgegen. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei unter der Ruf-nummer 0202/284-1801 zum Thema Einbruchprävention beraten. (sw)

