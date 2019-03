Polizei Wuppertal

POL-W: W Versuchter Raub auf Taxi-Täter flüchtet ohne Beute

Wuppertal (ots)

Gestern (21.03.2019), gegen 23:50 Uhr, kam es in Wuppertal-Barmen zu einem versuchten Raub auf einen Taxifahrer. Als der 51-jährige Taxifahrer seinen Fahrgast am Zielort am Heidter Berg um das Geld für die Fahrt bat, zog dieser ein Messer. Damit forderte der Mann die Herausgabe der Einnahmen. Nachdem der 51-Jährige nicht auf die Forderung einging, flüchtete der verhinderte Räuber in Richtung Alter Markt. Er ist circa 20 Jahre alt und 170-175 cm groß. Er hatte ein rundes Gesicht und blonde, helle Haare. Er trug eine helle Jeans, ein Sweatshirt mit Kapuze und führte eine Lederumhängetasche mit sich. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell