POL-W: W Unfall auf der L 418 - Pkw landete auf dem Dach

Wuppertal (ots) - Vergangene Nacht (02.12.2018), gegen 03.00 Uhr, war eine 21-Jährige Düsseldorferin mit ihrem Opel auf der L 418 in Richtung Lichtscheid unterwegs. Zwischen den Ausfahrten Universität/ Elberfeld und Kapellen verlor sie in einer langgezogenen Rechtskurve, auf regennasser Fahrbahn die Kontrolle über ihren Pkw. Der Opel schleuderte gegen einen Leitpfosten, überschlug sich und landete anschließend auf dem Fahrzeugdach. Die junge Frau konnte ihren Wagen zwar selbständig leichtverletzt verlassen. Sie kam dennoch zur stationären Beobachtung in eine Klinik. Am Pkw entstand ein geschätzter Totalschaden in Höhe von 5.000 Euro. Die L 418 war für die Dauer der Unfallaufnahme teilweise gesperrt. (cw)

