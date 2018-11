POL-W: W- Taxifahrer am Alten Markt ausgeraubt

Wuppertal (ots) -

Zu einem räuberischen Diebstahl kam es gestern (26.11.2018), gegen 22:30 Uhr, am Alten Markt in Wuppertal-Barmen. Zwei noch unbekannte Täter verwickelten einen 72-jährigen Taxifahrer, der an einem Taxiplatz auf Fahrgäste wartete, in ein Gespräch. Im Verlauf des Gesprächs, griff einer der Täter nach dem Portmonee des Fahrers und versuchte sich zu entfernen. Das Opfer konnte den weglaufenden Räuber zwar noch kurz festhalten, wurde dann aber von dem zweiten Mann von hinten ergriffen und weggezogen. Beide flohen mit ihrer Beute unerkannt. Sie wurden als circa 20-30 Jahre alt und dunkel gekleidet beschrieben. Zur Tatzeit hatten beide ihre Kapuzen über den Kopf gezogen. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu dem Duo geben können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden.

