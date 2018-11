POL-W: RS Jugendliche rauben Süßigkeiten in Remscheid

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Freitag (23.11.2018), gegen 19.40 Uhr, kam es an der Hastener Straße in Remscheid zu einem Raub. Als zwei Jugendliche vom Mitarbeiter eines Supermarktes auf den Diebstahl von Süßigkeiten angesprochen wurden, flüchteten sie zunächst. Als der Mitarbeiter sie verfolgte, zog einer eine Pistole und schoss aus größerer Entfernung, vermutlich, mit einer Schreckschusspistole. Anschließend entkamen die Jugendlichen. Ein Täter ist circa 150 cm bis 155 cm groß und hat eine kräftige Figur. Er ist circa 13-14 Jahre alt und trug schwarze, kurze Haare. Er war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer dunklen Jeans. An den Füßen hatte er Sportschuhe. Der zweite Jugendliche ist circa 165 cm groß, 16-17 Jahre alt mit einer schlanken Figur. Er hat dunkelblonde Haare und einen blonden Bart. Er trug eine beige-grüne Jacke und eine dunkle, tief sitzend Jeans. Die Polizei bittet Zeugen sich mit der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. (sw)

