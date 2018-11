POL-W: Wuppertal-Cronenberg, Radfahrerin schwerverletzt, 23.11.2018

Wuppertal (ots) - Am heutigen Tage, gegen 15:40 Uhr, übersah eine 45jährige PKW-Fahrerin beim Abbiegen von dem Busbahnhof Küllenhahn auf die Küllenhahner Straße in Fahrtrichtung Cronenberg, eine 42jährige Fahrradfahrerin. Im Einmündungsbereich prallten beide Fahrzeuge zusammen, wobei sich die Fahrradfahrerin trotz Schutzhelm Verletzungen zuzog, welche einen stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus erforderten. Für die Unfallaufnahme war die Küllenhahner Straße zeitweise gesperrt.

