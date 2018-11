POL-W: W/SG- Einbruchsmeldung

Wuppertal (ots) -

Der Polizei in Wuppertal und Solingen wurden seit gestern (22.11.2018), fünf Einbrüche und Einbruchsversuche gemeldet. Wuppertal: Gestern (22.11.2018), im Zeitraum 11.00 bis 23.00 Uhr, versuchten Einbrecher eine Wohnungstür an der Straße Hohenstein aufzuhebeln. Die Tür hielt der Gewalteinwirkung stand. Zwischen dem 21.11.2018, 17.00 Uhr und 22.11.2018, 06.15 Uhr, hebelten Unbekannte die Zugangstür eines leerstehenden Geschäfts an der Hofaue auf. Es liegen keine Angaben zur Tatbeute vor. Durch die aufgehebelte Zugangstür gelangten unbekannte Personen in die Büroräume einer Firma an der Straße Höfen. Nach ersten Erkenntnissen entkamen sie ohne Beute. An der Wichlinghauser Straße beschädigten Einbrecher im Zeitraum 21.11.2018, 14.30 Uhr bis 22.11.2018, 11.00 Uhr, den Schließmechanismus einer Bürotür. Dadurch konnten sie unbefugt in die Räume eindringen und einen Computer entwenden. Solingen: Vermutlich ohne Beute verließen Unbekannte ein Haus an der Morgenstraße, nachdem sie zwischen dem 19.11.2018, 12.00 Uhr und 22.11.2018, 13.00 Uhr, unbemerkt die Terrassentür aufgehebelt hatten. Die Polizei bittet Zeugen sich unter der Rufnummer 0202 / 284-0 zu melden. Schützen Sie Ihr Eigentum. Lassen Sie sich von der Kriminalpolizei zum Thema Einbruchschutz unter der Rufnummer 0202/284-1801 beraten. (weit)

