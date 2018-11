POL-W: SG- Bewaffnete Täter überfallen Kiosk

Wuppertal (ots) -

Gestern Nachmittag (22.11.2018), gegen 17.40 Uhr, überfielen zwei maskierte Räuber einen Kiosk an der Grünewalder Straße in Solingen-Höhscheid. Die mit einer Pistole bewaffneten Täter forderten von dem Angestellten die Herausgabe des Kasseninhalts. Mit ihrer Beute flüchteten die Täter in Richtung Glockenstraße. Der Mitarbeiter versuchte noch einen der Männer festzuhalten, was ihm nicht gelang. Die Täter waren beide mit einem schwarzen Kapuzenpullover und einer dunklen Hose bekleidet. Der kleinere von Beiden wird als circa 160 Zentimeter groß und kräftig beschrieben. Er war mit einem Tuch maskiert. Sein Komplize war deutlich größer, circa 180 Zentimeter und schlank. Er hatte sich ein Tuch über Mund und Nase gezogen. Das zuständige Kriminalkommissariat (KK14) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zur Tat geben können, sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (weit)

