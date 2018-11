POL-W: SG Radfahrer stößt mit Auto zusammen-Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Am 16.11.2018, gegen 05.45 Uhr, kam es in Solingen zu einem Unfall mit einem verletzten Radfahrer. Die Polizei sucht nach Zeugen. Ein 48-Jähriger bog mit seinem Honda von der Nettelbeckstraße in die Donaustraße ab und stieß mit einem Radfahrer zusammen. Der 23-Jährige hatte die Regelung "Rechts-vor-Links" missachtet und kam durch den Zusammenstoß zu Fall, bei dem er sich verletzte. Das Verkehrskommissariat der Polizei bittet Zeugen des Unfalls, sich mit der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. (sw)

