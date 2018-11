POL-W: SG Schlägerei in der Solinger Innenstadt-Jugendlicher schwer verletzt

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Samstag (24.11.2018), kam es gegen 20.40 Uhr, auf der Kölner Straße in Solingen zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Personengruppen. Dabei zog sich ein Jugendlicher schwere Verletzungen zu. Nachdem die Gruppen aneinander geraten waren, schoss ein bislang Unbekannter mit einer Pistole auf die Kontrahenten und schlug anschließend mit der Waffe zu. Dabei verletzte er einen 17-Jährigen so schwer, dass der ins Krankenhaus gebracht werden musste. Bei der Waffe handelte es sich nach ersten Erkenntnissen um eine Schreckschusspistole. Die Ermittlungen zum Hintergrund der Auseinandersetzung übernimmt die Kriminalpolizei. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. (sw)

Rückfragen bitte an:



Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell