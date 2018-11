POL-W: SG Fußgänger nach Unfall in Solingen verletzt-Polizei sucht Zeugen

Wuppertal (ots) - Heute (16.06.2018), gegen 06.45 Uhr, kam es auf der Oberhaaner Straße in Solingen zu einem Unfall, bei dem sich ein Fußgänger verletzte. Die Polizei sucht nach Zeugen des Vorfalls. Als ein 25-Jähriger die Oberhaaner Straße, in Höhe der Wuppertaler Straße, die Fahrbahn überquerte, kam es zum Zusammenstoß mit einem Auto, das von der Wuppertaler Straße in die Oberhaaner Straße einbog. Am Steuer befand sich eine circa 60-jährige Frau mit grau weißen Haaren. Nach dem Unfall entfernte sich die Frau mit ihrem Fahrzeug. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei unter der Rufnummer 0202/284-0 in Verbindung zu setzen. (sw)

