POL-W: RS- Geparkte Autos mit Farbe beschmiert - Zeugen gesucht

Wuppertal (ots) - Am vergangenen Wochenende (07.-08.09.2018) beschädigten Unbekannte im Bereich Herrmannstraße in Remscheid mindestens acht Pkw durch Farbschmierereien. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Hinweise auf den oder die Täter liegen zurzeit nicht vor. Um die Straftäter ermitteln zu können, bittet die Polizei Zeugen sich unter der Rufnummer 0202/284-0 zu melden. (weit)

