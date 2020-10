Feuerwehr Gladbeck

FW-GLA: Zwischenmeldung zum Gefahrstoffaustritt in Gladbeck

Bild-Infos

Download

Gladbeck (ots)

Um 20:20 Uhr haben die Umfüllarbeiten des Gefahrstoffes begonnen. Insgesamt mussten mehr als 130 Bewohner evakuiert werden. Die Betroffenen werden in der Sammelstelle im Schulzentrum Brauck die Nacht über, durch das DRK Gladbeck, versorgt. Um den Brandschutz sicherzustellen, verbleiben Kräfte der Feuerwehr Gladbeck an der Einsatzstelle. Zur Sicherheit wird von den Experten der Werkfeuerwehr des Chemieparks in Marl, eine Fackel zur kontrollierten Verbrennung des überschüssigen Gases eingesetzt. Der Einsatz wird voraussichtlich bis zum späten Samstagnachmittag andauern. (MK)

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Feuerwehr Gladbeck

Einsatzleitdienst

Tel.: 02043 99 - 2362





Telefon: 02043 / 99 - 2362

E-Mail: maik.koschewitz@stadt-gladbeck.de

Original-Content von: Feuerwehr Gladbeck, übermittelt durch news aktuell