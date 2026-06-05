POL-PPKO: Brohl-Lützing - Erledigung Öffentlichkeitsfahndung
Koblenz (ots)
Bezug: Unsere Pressemeldung von heute, 11.47 Uhr
Mit Bezug auf die Pressemeldung von 11.47 Uhr können wir mitteilen, dass die Vermisste Frau S. am frühen Abend nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten in Brohl-Lützing angetroffen wurde.
Die Fahndung wurde gelöscht.
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