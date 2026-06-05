POL-PPKO: Brohl-Lützing - Erledigung Öffentlichkeitsfahndung

Koblenz (ots) - Am heutigen Mittwoch, den 03.06.2026, startet das diesjährige Rock am Ring Festival am Nürburgring. Wie in den vergangenen Jahren ist auch dieses Mal in den kommenden fünf Tagen (bis einschließlich Sonntag, 07.06.2026) mit deutlich erhöhtem Verkehrsaufkommen rund um den Nürburgring zu rechnen. Wir bitten alle Festivalbesucherinnen und -besucher daher, ausreichend Zeit für die Anfahrt und die ...

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