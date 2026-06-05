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Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Brohl-Lützing - Erledigung Öffentlichkeitsfahndung

Koblenz (ots)

Bezug: Unsere Pressemeldung von heute, 11.47 Uhr

Mit Bezug auf die Pressemeldung von 11.47 Uhr können wir mitteilen, dass die Vermisste Frau S. am frühen Abend nach einem Hinweis aus der Bevölkerung wohlbehalten in Brohl-Lützing angetroffen wurde.

Die Fahndung wurde gelöscht.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Koblenz
EPHK Jürgen Fachinger
Telefon: 0261-103-50020
E-Mail: ppkoblenz.presse@polizei.rlp.de
www.polizei.rlp.de/pp.koblenz

Original-Content von: Polizeipräsidium Koblenz, übermittelt durch news aktuell

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