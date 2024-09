Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Zeugenaufruf nach Unfallflucht mit hohem Sachschaden

Koblenz (ots)

Am 04.09.2024 gegen 01:30 Uhr kam es in Koblenz in der Hoevelstraße in Höhe der Hausnummer 26 zu einer Verkehrsunfallflucht. Der Unfallverursacher befuhr die Behringstraße in Richtung der Hoevelestraße. In einer Linkskurve kam er nach rechts von der Fahrbahn ab und beschädigte einen geparkten Pkw so stark, dass an diesem ein wirtschaftlichen Totalschaden im fünfstelligen Bereich entstand. Der Unfallverursacher flüchtete in Richtung Bardelebenstraße/Lindenstraße von der Örtlichkeit ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Anhand der Spurenlage müsste das Verursacherfahrzeug erhebliche an der rechten Seite beschädigt sein.

Zeuge, die Angaben zum Unfall oder zu dem Verursache machen können, werden gebeten sich mit der Polizeiinspektion 1 in Koblenz unter der Tel.Nr.: 0261/92156-300 oder per EMail: pikoblenz1@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzten.

