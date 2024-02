Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: Koblenz - Zeugenaufruf nach möglichen Gefährdungen auf der B 9

Koblenz (ots)

Gegen 23:30 Uhr wurde der Polizei am 17.02.2024 von einem Verkehrsteilnehmer ein Fahrzeugführer gemeldet, der mit seinem VW Golf in sehr auffälligen Schlangenlinien auf der B 9 von Koblenz in Richtung Mülheim-Kärlich fuhr. Nach Angaben des Zeugen soll es dabei mehrfach zu Gefährdungen weiterer Autofahrer gekommen sein. In Höhe der Autobahnauffahrt Koblenz Nord sei der PKW-Fahrer beinahe mit der Mittelschutzplanke kollidiert. Der PKW konnte an der Abfahrt Weißenthurm angehalten und der 43-jährige Fahrer kontrolliert werden. Bei einer Atemalkoholüberprüfung wurde ein Wert von 1,67 Promille festgestellt. Der Führerschein des Fahrers wurde sichergestellt.

Die Polizeiinspektion Koblenz 2 bittet in diesem Zusammenhang Zeugen, insbesondere aber diejenigen PKW-Fahrer oder -Fahrerinnen, die zur fraglichen Zeit auf der B 9 gefährdet wurden, um Mitteilung ihre Beobachtungen. Tel.: 0261-103 2910

