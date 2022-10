Polizeipräsidium Koblenz

POL-PPKO: "Liebesbeweis" macht Pkw-Halter nicht froh

Koblenz (ots)

Am gestrigen Montag, den 17.10.2022 gegen 11 Uhr machte der Halter eines blauen Hyundais eine unschöne Entdeckung in der Rübenacher Straße: An seinem geparkten Pkw war auf der Motorhaube rechts ein kleines "Herz" eingeritzt worden. Gar nicht angetan von dieser vermeintlichen Liebesbekundung rief er die Polizei Koblenz. Die Einsatzkräfte nahmen die Sachbeschädigung vor Ort auf.

Der Geschädigte gab an, dass sein Auto lediglich von 8:30 bis 11 Uhr in der Rübenacher Straße gestanden habe, der Tatzeitraum kann also auf den Vormittag eingegrenzt werden.

Zeugenhinweise nimmt die Polizeiinspektion Koblenz 2 entgegen: 0261-103-2911 oder pikoblenz2@polizei.rlp.de.

